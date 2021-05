La cantante folclórica folclórica Katy Portella, más conocida como ‘Flor de Huaraz’, afirmó que está lista para firmarle los papeles de divorcio al ‘gringo Karl’ y por ahora guarda distanciamiento con el amor.

“Yo estoy a la espera que el gringo me mande a su abogado para el divorcio, no tiene caso seguir casada con él”, afirmó

¿Estás dispuesta a darle el divorcio?

Sí, ya pasaron tres años desde que nos separamos.

Bueno, cada uno está haciendo su vida...

Al principio fue difícil para mí. Ahora estoy conmigo misma, engriéndome. Además, con esto del contagio por el coronavirus no quiero ninguna relación.

Después de tres años, el capítulo del ‘gringo Karl’ está completamente cerrado.

Ya no tengo sentimientos de amor por el gringo. Yo tengo mucho amor propio, se reconocer las ‘banderas rojas’ de un pretendiente.

Pero, de los errores se aprende...

Así es, de todas formas vale la pena intentarlo nunca sé sabe cómo te va ir en el amor.

¿Estás saliendo con alguien?

Por el momento no, por esto del coronavirus estoy tomando distancia del amor, pero una vez que pase todo estoy segura que volveré a enamorarme. Hay tantas cosas que aprender, cosas nuevas por vivir.

Tú no aceptas ‘privaditos’...

No, me llaman pero no acepto para evitar el contagio. Veo que mis compañeros artistas están mal, haciendo polladas para su medicina y algunos acaban de fallecer por el coronavirus. Uno corre riesgo de contagiarse y pone en peligro a toda su familia.

¿Qué es lo que estás haciendo por el momento?

Sigo con mis proyectos de grabar carnavales picantes para mi público que me lo pide. También he visto que hacen Tik Tok con los carnavales divertidos que grabé con Pepito Quechua, así que mientras tanto me seguiré divirtiendo y esperando que todo esto (pandemia) termine pronto.

FLOR DE HUARAZ DICE CONCHUDO Y SINVERGüENZA AL GRINGO KARL

‘Flor de Huaraz’, dijo que el ‘gringo Karl’ es un ‘conchudo y sinvergüenza’ porque le devolvió su auto convertido en chatarra.

“Él chocó mi auto por manejar borracho. Se lo llevó, según él, para arreglarlo y después de cuatro años me devolvió una chatarra. Aunque sea por consideración del tiempo que estuvimos juntos debió repararlo”, dijo Flor de Huaraz.

¿Qué te dijo?

Dice que porque se va a casar no dejo que sea feliz, como si estuviera atado a mi pollera. Que se case 10 veces si quiere, pero que me entregue mi auto operativo.

¿Te ha decepcionado?

Totalmente. Nunca pensé que me pagaría de esta manera tan despreciable. Me arrepiento de haberlo conocido, es un malagradecido.