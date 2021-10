La cantante folclórica Flor de Huaraz confirmó que retomó su relación sentimental con Junior Marcano, después de que el venezolano afirmará que habían terminado porque ella no olvidaba al ‘gringo’ Karl.

“Junior se rectificó (dijo que se habían reconciliado). Yo le agradezco porque me apoyó en mi divorcio, el peor momento de mi vida y su ayuda fue muy valiosa”, afirmó Flor de Huaraz.

Están juntos como pareja o son amigos.

Yo conocí a Junior hace 3 años, quería un compañero para continuar con mis shows en las ferias. Luego, él me pidió tener una relación y al principio no nos fue bien, por las diferencia de edades (se llevan 32 años) y porque todavía seguía casada con el gringo. Pero lo nuestro fue honesto, siempre estuvimos en contacto y ahora hemos retomado la relación.

¿Están intentándolo nuevamente?

Sí. La verdad, no sé en qué va a terminar todo esto. Me gustaría que seamos felices por siempre, pero solo Dios lo sabe.

No temes que se repita la historia del gringo Karl y más adelante Junior quiera tener hijos.

De hijos no hablamos, sólo de nuestro trabajo. Pero él ya sabe que no le daré hijos, yo pienso que la vida no la tengo comprada, lo importante es que estamos bien por ahora. Además, los hombres malos con hijos o sin hijos igual se van. Yo no quiero a una persona por la cantidad de hijos que me pueda dar, sino por sus buenos sentimientos.

Él está de acuerdo porque es un hombre joven y puede cambiar de opinión.

Sí, pues Junior es joven, pero yo respeto sus decisiones. Si su decisión por ahora es quedarse a mi lado, está bien. Si mañana o más tarde piensa irse también respetaré lo que decida.

Por ahora están tranquilos...

Así es. Junior es muy respetuoso y siempre quiere verme reír. Estoy supercontenta con él.

Junior Marcano aclara que sí tiene una relación con Flor de Huaraz: “Es totalmente real”

Flor de Huaraz y el venezolano Junior Marcano se presentaron nuevamente en el Reventonazo de la Chola y se pronunciaron sobre la relación que mantienen actualmente, tras el comunicado presentado por Junior en el que afirmaba que ponían fin de su relación, ya que la cantante todavía estaba triste por su expareja , el Gringo Karl.

Al ser consultado si mantiene una relación sentimental con la Flor, Junior aclaró que sí. “No tengo porque negarlo. Es totalmente real, estoy feliz con Flor a mi lado, eso me hace sentir bien”, respondió el venezolano, mientras que Flor no negó esta declaración.