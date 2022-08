La Flor de Huaraz se presentó este lunes en ‘Dilo Fuerte’ para contar la verdad sobre su polémico divorcio del ‘Gringo Karl’, de quien se divorció hace seis años luego de una década de matrimonio. Según la cantante, su todavía esposo aún tiene un interés romántico en ella y por eso no querría firmar los papeles para separarse.

"Él se separa de mí porque no le pude dar una familia. Se va de la casa y yo automáticamente puse la denuncia por abandono de hogar. Yo no sabía dónde estaba, me contaron que convivía con una cumbiambera y luego la misma mujer que le dio a su hijo se comunicó conmigo y me dijo que le había sido infiel", contó la folclórica.

Asimismo, aseguró que se ha presentado en varios medios de comunicación para pedirle al ‘Gringo Karl’ que firme los papeles de su divorcio para hasta ahora no le dieron fecha. “El gringo no quiere divorciarse, yo lo he estado presionando por todos los medios”, indicó.

Según la ‘Flor de Huaraz’, se casaron por bienes compartidos pero el divorcio aún no ha podido darse porque no conoce la dirección de su domicilio. “Ya hay un trámite, pero yo siempre le estoy pidiendo que se acerque porque necesito que firme”, acotó la cantante.

EL GRINGO KARL SE ENFRENTA EN VIVO A FLOR DE HUARAZ

En ese momento, el ‘Gringo’ Karl se comunicó EN VIVO con ‘Dilo Fuerte’ y negó que se esté negando a firmar los papeles. “Cada vez que la llamo está de viaje, ella no quiere firmar, nunca encuentro a su abogada, nunca me responde, yo he tenido que ir a un abogado para que me haga los trámites porque no las encuentro”, dijo el ahora empresario.

Por su parte, la Flor de Huaraz reconoció que sale siempre de Lima por su trabajo como artista, pero para eso tiene a su abogada. “La abogada me pasea”, dijo su expareja y todavía esposo.

Cabe indicar que según el programa de Lady Guillén informó que la firma de su separación ya tiene fecha para este 5 de setiembre.

FLOR DE HUARAZ DICE QUE EL GRINGO KARL LA INVITA A SALIR

Flor de Huaraz también contó que hace unas semanas estaba con una amiga transmitiendo en vivo para TikTok cuando el ‘Gringo Karl’ se conectó a la transmisión y la invitó a salir, pese a tener pareja y un hijo con esta. El empresario aseguró que era mentira y que quería divorciarse lo más pronto de su todavía esposa.

“Por favor, que sea lo más rápido posible, tengo mucho tiempo suplicándole que firme los papeles”, dijo el ‘gringo’. Por su parte, la cantante folclórica aseguró que no piensa darle otra oportunidad para que se acerque a ella y lo llamó ‘sinvergüenza’ y ‘caradura’. “Es por eso creo que no se abre el divorcio, porque él quiere volver a salir conmigo” , agregó.

