Flor de Huaraz y su novio Junior Marcano le dedicaron una canción a Magaly Medina con quien tuvieron varias discusiones en la última semana en su programa Magaly Tv. La firma tras el divorcio de la cantante con el ‘Gringo Karl’.

“Se luce en la tele, pero a la jaula la quieren meter. La ‘urraca’ es famosa, es periodista. Si es que te ampaya te puede picotear si eres futbolista, famoso o artista”, cantan los dos en una publicación en la cuenta de Instagram de Flor de Huaraz.

La cantante y el venezolano aún no se han mostrado cariñosos lo que determinaría que el romance sería ‘armani’, según los ‘urracos’.

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, recordó cuando Paloma de la Guaracha le dijo que había visto al venezolano con otro chico besándose en la puerta de una discoteca.

“Es lo que dijo Paloma: que ella la vio besándose a Junior Marcano con este chico “La Ju” en la puerta de la discoteca y que, incluso, Flor de Huaraz por salir, en ese momento, de la discoteca le decía a Junior, ‘ya, vámonos, ya, vámonos a la casa’ y él se quedó; y que él estaba muy cariñoso con este chico “La Ju””, dijo el conductor de espectáculos.

En una publicación de Facebook en 2017, Junior Marcano escribió “Feliz mes” a un usuario identificado como Onnel Rodríguez, lo cual fue correspondido.

FLOR DE HUARAZ DEJA EL SET DE MAGALY

La Flor de Huaraz volvió al set de Magaly Medina para reencontrarse con el Gringo Karl, sin embargo, la cantante folklórica terminó discutiendo fuertemente con la ‘urraca’ por defender a su pareja venezolana de 26 años, quien tiene una denuncia por extorsión.

“A Junior Marcano lo trataste de la peor manera, dale la oportunidad de que hable, es algo supuesto”, inició diciéndole ‘La Flor de Huaraz’ a Magaly tras conocerse el parte policial en que su novio es acusado por presuntamente pertenecer a una banda criminal.

Sin embargo, Magaly arremetió y le aseguró que no tiene respeto por ciertas personas como su novio. “Lo siento mucho, yo tengo aquí los papeles y justo lo que él decía es mentira... Es un juicio en curso, hay que esperar lo que dicen los jueces”, sostuvo.

Ante la insistencia de la cantante al jurar que Magaly le faltó el respeto en su último programa al joven de 26 años, la ‘urraca’ le respondió fuerte y claro ante la mirada desconcertante del Gringo Karl, quien también estaba en el set.

“Quién diablos es Junior Marcano, por favor, Flor de Huaraz. Yo respeto a quien me guarda respeto y a él yo no lo había llamado acá. Deberías abrir los ojos, defiéndete en otro lado, esto es un programa de televisión, no es una Corte de Justicia”, sentenció.

Tras ello, ‘La Flor de Huaraz’ no soportó al escuchar que Magaly llamaba ‘pobrecito’ y ‘tierno’ al Gringo Karl y se retiró abruptamente de su set en pleno programa en vivo.

“Entonces habla con él, para qué me llamas a mí si, ¿tú sabes lo que este hombre me ha hecho a mí?”, dijo antes de irse.

VENEZOLANO TIENE DENUNCIA POR EXTORSIÓN

Junior Marcano, el joven venezolano pareja de Flor de Huaraz, tiene denuncia por supuestamente pertenecer a una banda criminal que se dedicaba a la extorsión, aseguró Magaly Medina. Al escuchar esto, Marcano Martínez se retiró abruptamente del set.

“¿Tienes problemas con la justicia?”, le preguntó Magaly, sin embargo el Marcano respondió “Bueno, aquí en el Perú gracias a Dios no, tú sabes que si un venezolano ha tenido problemas con la justicia no le dan su documento”

“Yo tengo una denuncia acá de enero del 2018 donde la Policía da cuenta de la detención en flagrancia de una banda criminal denominada ‘Los paisas de la extorsión’ integrada por Eduard Nomberto Cabrejo y el ciudadano venezolano Junior Jesús Marcano Martínez”, arremetió la ‘urraca’.

