‘Flor de Huaraz’: ‘El gringo Karl’ terminó con ella y se llevó sus cosas [FOTOS]

La ‘Flor de Huaraz’, Katty Portella (56), confirmó que su relación de diez años con ‘El gringo Karl’ (Carl Enslin, 36) llegó a su fin y que él la abandonó llevándose todas sus cosas.



“Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, dijo llorando ‘Flor de Huaraz’.



¿Pero así de pronto y sin un motivo se fue?

Werner ha manipulado a mi esposo para que me deje y aclaro que no es soltero, como ha puesto en su Facebook, porque somos casados y tengo los papeles. Su hermano es promiscuo, le ha metido ideas. Le dijo a Carl que debe tener familia (hijos), pero para eso hay soluciones cuando hay verdadero amor (llora). Hubo mucha ilusión. Yo me casé con él a los 46 años, pero tenía dos miomas que me han impedido gestar, todo eso lo superamos. Lo cuidé cuando tuvo tuberculosis y otros problemas, no es justo esto. Sé que está sufriendo como yo, pero todo lo dejo en manos de Dios. Estoy deprimida, decepcionada, nunca me engañó, sino que es débil y se deja influenciar por ese envidioso. Está con la ‘cabeza caliente’ y encima me dejan sin mis cosas.

¿A qué te refieres?

Influenciado por el hermano se llevaron mi carro, el equipo de soldadura, la computadora, entre otras cosas, pero a pesar de ello lo perdonaría si regresa porque sé que me ama.



Por su lado, el sudafricano oficializó en su Facebook su separación y expresó que desea tener una familia.



“Mi intención no es herirla y no tuvimos problemas. Solo deseo tener una familia y rehacer mi vida. Ella es una buena persona y la seguiré queriendo como amiga... No he robado nada, solo me llevé lo que es mío. Ella se quedó con mucho más y no temo una denuncia”, posteó.