¿'Flor de Huaraz' ya se olvidó del 'Gringo Karl' y sale con un venezolano? 

Katty Portella, la popular ‘Flor de Huaraz’, contó que luego del mal momento que vivió por la separación de su aún esposo el ‘Gringo Karl’ (Carl Enslin), ahora se encuentra tranquila y feliz retomando con fuerza su carrera musical al lado del cantante venezolano Junior Marcano.



“Él solo es mi partner musical. Ya estoy curada, no quiero romances con nadie. Estoy tranquila y enfocada en mi carrera musical y no es por nada, pero desde que estoy sola me va muy bien”, dijo la cantante.



¿Quieres decir que antes no te iba bien?

Había descuidado un poco (la música) porque me dediqué mucho a ayudar a otra persona. Ahora me estoy dedicando a mí y me va bastante bien. No me puedo quejar.



¿Qué sabes del gringo Karl? ¿Te comunicas con él?

No sé nada. En realidad yo ya volteé la página, como se dice, ‘borrón y cuenta nueva’.



Él dice que tiene pareja y está rehaciendo su vida.

Así dice, ¿no? Lo que me han comentado es que hace poco puso en su Facebook comprometido y ahora vuelve a decir soltero. Pero no sé, tampoco me importa.



Tienes un nuevo acompañante, es jovencito y hasta haces show con él.

Sí, es venezolano. Se llama Junior Marcano y hemos grabado un tema juntos que se titula ‘Porque no me das’ en homenaje a Pepito Quechua, mi maestro. Con Pepito trabajé muchos años y soy la única mujer que tiene su estilo, el pícaro. Además, con Junior fusionamos nuestro folclore y el joropo.



¿Estará naciendo el amor?

No, nada que ver. Él es mi partner, nada más, es bien talentoso el chico. Ahora estoy bien así, trabajando.