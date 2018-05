Flor de Huaraz: "Karl, te firmo el divorcio" [VIDEO]

La ‘Flor de Huaraz’, Katty Portella, contó que con la ayuda del psicólogo está superando su separación del ‘Gringo Karl’ y que está dispuesta a darle el divorcio.



“No voy a negar que todavía estoy triste, aún no paso la página, sé que es difícil, pero lo lograré. Por lo pronto ya acepté que lo nuestro se acabó. El único motivo para que alguien esté a tu lado es el amor, si no hay amor no pasa nada. Lo único que queda es seguir adelante, es lo que dice mi psicólogo. Estoy queriéndome más. A mí, esos dos gringos (Karl y su hermano) no me van a menospreciar, soy valiosa y no me arrepiento de lo que viví”, dijo.



¿Se han comunicado desde que anunciaste que están separados?

Para nada y no me hago responsable de lo que esos dos hagan, porque juntos son dinamita. Es más, si él quiere el divorcio no hay problema, que traiga los papeles que se los firmo. Lo único que sí le voy a pedir públicamente es que me devuelva mi carro, que ahora aprenda a trabajar solo. Seguiré con mis shows y por el Día de la Madre lanzaré dos temas: ‘Perú campeón’ y ‘El mujeriego’.

Por su parte, el ‘Gringo Karl’ afirmó que no le interesa lo que la gente piensa de él, después de finalizar su relación con ‘Flor de Huaraz’ por no darle hijos.



“A Flor no la he visto ni he vuelto a hablar con ella desde el programa de ‘Peluchín”, indicó.



Magaly dijo que tenías un pensamiento machista por dejar a Flor por no poder darte un hijo.



No me importa lo que digan. Mirando la situación desde otro ángulo, también es egoísta por parte de Flor, que teniendo hijos y hasta nietos, no me deje vivir la experiencia de la paternidad. (B. Pashanasi / M. Casas).