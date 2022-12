Florcita Polo afirma que este año fue de cambios y aprendió a perdonar. No busca el amor, pero sale con sus amigos porque es joven y tiene derecho a divertirse. Además, cuenta que recibirá el 2023 animando un concierto en Casa Real Santa Clara porque es su mejor cábala.

“Recibiré el 2023 trabajando, esa es mi mejor cábala. Estaré en Casa Real Santa Clara con Amaranta, el Lobo y la Sociedad Privada, Yarita Lizeth, y muchos más artistas”, dijo.

Digamos que el 2022 fue un año de cambios para ti.

Me pasaron muchas cosas, pero también fue de reflexión, de aprender a perdonar. Ahora me siento tranquila y solo Dios sabe por qué pasan las cosas.

Como se dice, es todo un proceso

Es un proceso y no es fácil....

Ahora que las cosas ya se calmaron como está la relación con Néstor.

Tenemos una relación de padres, llevándonos bien por nuestros hijos, que es lo más importante.

Se podría decir que estás disfrutando de tu soltería o hay algún galán...

Ja, Ja, ja... estoy sola, tengo amigos y si salgo con mis amigos es porque soy una mujer joven, tengo derecho a divertirme, relajarme, estoy libre, pero por el momento no hay nadie.

¿No estás en busca del amor?

No estoy en búsqueda porque eso llega en el momento menos indicado. No estoy desesperada como para enamorarme o estar con alguien. Ya veremos que me trae Dios en el 2023. Además, lo más importante para mí es la salud, porque sin salud no somos nada, y mi familia.

En todo este proceso de cambios y recuperación, tu mamá habrá sido importante ti.

Mi mamá me ha ayudado muchísimo porque fue un año muy complicado, que quiero que se vaya ya. Ella siempre me dijo que era una mujer fuerte y que iba a salir adelante, gracias a Dios me salían proyectos y nunca dije que no porque mi mamá siempre me motivó a seguir trabajando.

¿Cuál es tu deseo para el 2023?

Que sea un buen año para todos, que haya mucha paz en el Perú y seguir luchando por nuestros sueños. Espero que el 2023 sea un buen año para el Perú.

Susy Díaz contó que Néstor pide a Flor retirar la demanda de maltrato en su contra para darle el divorcio

La excongresista y empresaria, Susy Díaz, reveló que Néstor Villanueva le ha exigido a su hija Flor Polo, que retire la demanda de maltrato que ha interpuesto en su contra para darle el divorcio.

Así lo contó Susy Díaz para las cámaras de ‘América Espectáculos’, donde aseguró haberse enterado del maltrato que vivió su hija por boca de uno de sus nietos.

“Hay muchas cosas que me he enterado por mi nieto y los niños no mienten, son cosas fuertes y no se lo deseo a ningún niño... Ahorita todo está en el poder judicial y el otro quiere que retire la demanda, dice que, si no retira la demanda, no le firma el divorcio”, sostuvo Susy Díaz sumamente preocupada.