Florcita Polo no guarda rencor ‘a quienes’ le hicieron daño y presentó, junto a su hermano Marco Polo, el videoclip del tema ‘Brindis’ que tiene un mensaje de esperanza para todas las personas que han pasado por alguna crisis sentimental o sintieron que el mundo se les caía encima por los problemas que se le presentaron.

“ Volteé la página, no guardo rencor a nadie y miro hacia adelante . Cuando mi hermano me dijo para grabar este tema supe que era un mensaje que debía compartir con otras personas que, como yo, la pasaron mal, sufrieron , lloraron, quebraron, pero que al final de la tormenta, pues salimos adelante para vivir un futuro mejor”, indicó

No le guardas rencor a Néstor, ya perdonaste...

No le guardo rencor a nadie y he perdonado a todos los que me hicieron daño. Mi corazón está en paz, en calma y tengo muchas ganas se seguir trabajando por mis hijos, mi razón de ser.

Tu mamá comentó que ella y tú, ya no van a mencionar a Néstor para evitar que proceda legalmente

Como dije, para mí todo ha quedado atrás, en el pasado, para continuar con mi vida y escribir una nueva historia.

Falta poco para que salga el divorcio

Sí, un par de meses y ya seré libre.

‘UNIDOS POR SIEMPRE’

Por otro lado, Marco Polo contó que el tema que grabó con Flor, ‘Brindis’, es una ‘zamacueca’ y que la producción se hizo en tres semanas.

“La letra la adapté a nuestro criollismo y dice mucho, porque mientras más quebrado te sientas, ahí están Dios y tu familia apoyándote. Pueden escuchar el tema en YouTube”, apuntó.

Como hermano de Flor, debió ser difícil para ti verla llorar en tele

Sí, porque somos muy unidos, pero siempre estuve a su lado apoyándola, al igual que mi hermano Cristovals, pero sin armar escándalo ni nada por el bien de mis sobrinos. Además, estoy cumpliendo la promesa que le hicimos, (Flor y él) a mi papá (Augusto Polo Campos) cuando aún estaba con vida, y fue que siempre estaríamos unidos, cuidándonos y aquí seguimos.

Florcita cuenta que su hermano Marco Polo la apoyó mucho por todos los problemas que tuvo con Néstor Villanueva. ( Foto : Alan Ramírez)

Ahora eres la imagen paterna de tus sobrinos...

Flor: Mis hijos lo adoran, lo quieren mucho.

Marco Polo: Yo los quiero mucho y por el bien de ellos, es que no hablé, no salí en ningún lado a decir cosas, porque lo más importante es que mis sobrinos estén tranquilos y creo que, como familia, lo hemos logrado. Ahora veo a la ‘zamba’ (así llama de cariño a su hermana), tranquila, contenta y feliz.