La joven empresaria y figura de la televisión, Flor Polo, rompió en llanto al recordar los duros momentos que vivió, debido la separación de su aún esposo Néstor Villanueva.

Esto sucedió cuando Flor Polo y Susy Díaz fueron invitadas para participar en la secuencia ‘Catarsis’ de’En boca de todos. Allí no aguantó más y rompió en llanto, pese a todo agradeció a su madre por todo el apoyo que le ha dado hasta el momento.

“La amo mucho y le agradezco a Dios por darme una madre maravillosa, está en todo momento de mi vida, está motivándome, con tantas cosas que me pasaron a mí. Yo no quería seguir trabajando, no quería salir adelante. Ella me motivó a salir adelante, a demostrar que sí se puede a pesar de las piedras que nos ponen en el camino, tenemos que seguir saliendo adelante porque tenemos hijos y tenemos que demostrarles que somos fuertes y no nos podemos derrumbar”, manifestó entre lágrimas.

“Mamá, gracias por decirnos que puedo salir adelante, gracias por demostrarme tú fortalece; papá, gracias por enseñarme a ser fuerte y levantarme a pesar lo que a uno nos hacen para derrumbarnos”, agregó la empresaria, quien tiene dos pequeños hijos.

Además, Flor Polo comentó sentirse mucho mejor tras la separación de Néstor Villanueva, de quien se dijo que fue violento con ella durante su matrimonio. Pese a todo, la joven reconoció que el cantante es un buen padre.

Flor Polo agradece a Susy Díaz por el apoyo

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart sobre la infidelidad

Mario Hart sobre la infidelidad