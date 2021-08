Flor Polo Díaz marcó distancia de su mamá Susy Díaz y dijo que ella está en contra de la violencia, después que la rubia defendiera a su expareja Walter Obregón, quien fue acusado de agresión por parte de su conviviente Iris Castillo.

“Yo no sé lo que ha pasado porque no he conversado con mi mamá ni he visto el programa (‘Magaly TV: La firme’), así que prefiero no opinar”, afirmó Florcita.

A Susy la han criticado mucho en redes por defender a Walter, quien fue denunciado por agresión por su actual pareja.

De verdad, no sé qué es lo que habrá pasado. Pero yo sí estoy en contra de la violencia del hombre contra la mujer y de la mujer al hombre, así sea violencia psicológica o física.

¿Crees que tu mamá se equivocó?

En algún momento conversaré con ella para enterarme qué ha pasado y si ha cometido un error, porque todos cometemos errores, que se rectifique.

De otro lado, Flor comentó que hoy abrirá su sanguchería ‘Inti Krunch’.

“Gracias a Dios tengo este nuevo emprendimiento. Todo el mundo sabe que lo artístico ha bajado bastante, sobre todo las animaciones por esto de la pandemia y me asocié con mi amiga Vanessa Guerra. Hoy abrimos y los esperamos a todos en Alameda Lorenzo Vidaurre, Lote 16, Los Próceres, en Surco”, dijo Flor.

Muchos artistas tuvieron que reinventarse con la pandemia. ¿Néstor y tú también la tuvieron difícil?

Sí, hemos tenido momentos difíciles. Hemos vendido de todo, desde micrófonos inalámbricos para que hagan karaoke en sus casas hasta mascarillas y, bueno, ahora hablando con mi amiga se me presentó esta oportunidad. La única forma de salir adelante es trabajando, así que cuando me dijeron ser parte de la sanguchería no lo pensé dos veces y dije: ‘vamos con todo’. Ahorita no tengo tiempo para nada. Estoy full con lo de la sanguchería y encima me estoy mudando de casa, tengo todo de cabeza.

Flor Polo apostó por un nuevo emprendimiento y abrió su sanguchería

Susy Díaz se pronuncia tras defender a su expareja: “No me interesa lo que diga la gente”

Después de generar rechazo e indignación en las redes sociales, por defender a su expareja, Walter Obregón, de una denuncia por presunta violencia física y psicológica contra una mujer, Susy Díaz dejó en claro que no le interesa el rechazo de la opinión pública.

“A mí, qué me interesa (lo que diga la gente), yo estoy hablando mi verdad, y al único que le tengo temor es a Dios. A esa gente le digo que todo lo dejo al Señor”, remarcó la excongresista.

Sobre la avalancha de críticas -principalmente de machista y misógina- que recibió la exvedette, Susy restó importancia al clamor popular que le exigía solidaridad de género con la víctima del “Príncipe de Huarmey”.

“Yo no puedo inventar cosas que no veo. Creo que debemos hablar con pruebas fehacientes, sino Dios castiga y ese castigo es más fuerte. En los dos años que estuve con Walter, jamás ha sido agresivo conmigo”, recordó.

