¡TREMENDO ROCHE! Florcita Polo fue invitada a América Hoy y pasó un momento incómodo luego pasaran su cover de Shakira sin autotune. La hija de Susy Díaz no soportó la vergüenza y lanzó una advertencia directa a la persona que trabaja con ella.

“No me parece, me siento incomoda. Atento a las consecuencias de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, expresó.

La empresaria afirmó que la producción de ‘América Hoy’ le pidió grabar la canción a última hora. “Me han obligado a hacer esta canción, y yo he estado ronca, y he hecho lo que he podido. No me van a criticar tampoco”, agregó.

¿Qué pasó con Florcita Polo y su canción?

La engreída de Susy Díaz remarcó que ella grabó la canción tarde y por ello pidió respeto. “Me mandaron la letra la letra a las 3 p. m. y eso es maldad, ustedes quería hacerme quedar mal”, remarcó.

No obstante, Ethel Pozo y Janet Barboza negaron el hecho y le pidieron que les de nombre a la persona que la coaccionó.

