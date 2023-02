Ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”, Florcita Polo confirmó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor con un nuevo galán, quien fue identificado como Luiggi Yarasca Martínez.

“Estoy tranquila y bien. Estoy divorciada y yo tengo derecho a rehacer mi vida, merezco ser feliz y que me amen y me quieran. Es una persona muy buena, detallista, cariñoso y atento”, reconoció la hija de Susy Díaz públicamente.

Sin embargo, en el informe del programa de Magaly Medina también dieron a conocer que el nuevo saliente de Flor Polo fue intervenido por la Policía por delitos graves, como distribución de pequeñas cantidades de droga y conducir en estado de ebriedad con resistencia a la autoridad. Las denuncias fueron registradas en el 2020 y 2021.

“En 2021, en plena pandemia, la Policía detuvo a su amor y un pata más en aparente estado de ebriedad. Y un año antes, en 2020, fue detenido por ponerse faltoso con la Policía. Y en junio de ese mismo año, también se le encontraron drogas”, resalta el informe.

Y todo parece indicar que la empresaria estaría al tanto de las denuncias que tiene su pareja, pues los reporteros de Magaly Medina lograron grabar la conversación que mantuvo con su pareja tras hablar con ellos.

“Amor, escúchame. Ya, ya hablé, hicieron la entrevista a mi mamá, no han tocado el tema del carro que te detuvieron esa cosa no, no ha salido en ningún momento, así que tranquilo por ese lado, se han enterado que tienes un hijo”, le adelanta Flor a Luiggi.

“Buena, Florcita, esperamos que este no te salga tan como el que tuviste” , dice la voz en off previo a finalizar el informe.