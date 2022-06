Flor Polo salió a desmentir a su aún esposo Néstor Villanueva, quien había asegurado que nunca la agredió. En entrevista con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz se quebró y reveló que hasta es víctima de chantaje.

En diálogo en ‘Magaly TV: La Firme’, Flor Polo -quien pidió garantías para su vida- dio a conocer que él no quiere concederle el divorcio, salvo ella retire las denuncias de agresión física que presentó.

“Hace días me tiene chantajeada, de que si no retiraba la denuncia de maltrato sicológico no me firmaba el divorcio. Supuestamente, la semana pasada íbamos a firmar el divorcio. Tenía el papel en mano, pero luego me dijo ‘¿quieres ser libre y estar divorciada de mí? Retira las denuncias que me has puesto. Disculpa, pero yo no voy a retirar nada”, manifestó inicialmente.

“Ya no soy la misma Flor de antes, que había en el 2014 que estaba metida en escándalos. Soy una Flor pensante, que antes de responder una pregunta piensa porque su hijo mayor piensa. Mi hijo me dijo ‘bien mamá, sé que vas a ir con la verdad’”, agregó.

Flor Polo denuncia chantaje de Néstor Villanueva

Flor Polo revela que su hijo la ayudó a denunciar

Finalmente, Flor Polo también manifestó que su hijo le ha servido como respaldo en este duro caso, al indicar que es su soporte. Además, confesó que su menor no quiere ver a su padre Néstor Villanueva ante las constantes agresiones.

“Mi principal testigo es mi hijo, él ha presenciado muchas cosas. Él me ha ayudado y así más valiente en decir la verdad. Ese niño de 10 años está decepcionado del padre que tiene y dice ‘¿por qué miente?, ¿por qué no dice la verdad?’ Mi hijo no quiere ni verlo”, sentenció.