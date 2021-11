Flor Polo contó que vivió momentos de terror, ya que se encuentra en Tarapoto y fue sorprendida por el terremoto de 7.5 grados que se registró, la mañana del domingo, en Amazonas.

“Ha sido horrible. El terremoto fue muy fuerte y ha durado mucho tiempo. Yo pensé lo peor, que se venía todo encima”, dijo la hija de Susy Díaz, quien se encuentra en Tarapoto por trabajo.

¿Te asustaste mucho?

Fue horrible, tanto así que salí corriendo, desesperada, sin zapatos y gritando. Tuvieron que agarrarme para que no salga a la calle.

¿Te agarró durmiendo?

Sí, yo estoy en un hotel, en el tercer piso y se sintió horrible. Estaba descansando y salí corriendo, felizmente me detuvieron porque quería bajar las escaleras. Estaba hecha un mar de llanto, desesperada porque se me vino a la mente mis hijos, mi familia, todo. Yo le tengo pánico a los temblores.

Pudiste comunicarte con Néstor y tus hijos.

Sí, gracias a Dios puede hablar con mi familia. Néstor también me comentó que en la madrugada hubo un temblor fuerte allá (Lima). Lo peor de todo es que uno no está con su familia en estos momentos de desesperación. Mi mamá también estaba preocupada.

Hablaste con tu mamá...

Es que ella sabe que me pongo nerviosa con los temblores y me llamó para tranquilizarme. Hicimos una videollamada porque me puse mal y me vio ojerosa y llorosa, pero ya me dejó más tranquila.

¿No hubieron réplicas?

Gracias a Dios no, pero igual hay que estar alertas porque en cualquier momento puede haber otro movimiento.

Florcita Polo: “Néstor no se puso celoso por ‘piquito’ con ‘Los Tulipanes’”

Florcita Polo Díaz comentó que su esposo Néstor Villanueva , al igual que ella, es un artista profesional y bajo esa premisa respeta su trabajo, por eso asegura que el padre de sus hijos no se puso celoso cuando grabó el videoclip del tema ‘Tan enamorados’, que interpreta la agrupación ‘Los Tulipanes’, en el que al final se da un ‘piquito’ con el vocalista.

“Hice el videoclip con ‘Los Tulipanes’ y todo fue muy profesional. ¿Néstor, celoso? No, para nada porque sabe que es parte de mi trabajo, además él me acompañó durante la grabación de este video del tema ‘Tan enamorados’ que la está rompiendo. ‘Los Tulipanes’ hacen cumbia para los románticos”, dijo la hija de Susy Díaz.

Hay confianza entre ustedes...

Claro que sí. Además, él sabe que yo he estudiado actuación. Estuve estudiando en el taller de ‘Del barrio producciones’ (Productora de Michelle Alexander), pero vino la pandemia.

