Flor Polo Díaz la pasa mal y es que ha tenido una recaída por las secuelas del coronavirurs y eso ‘me tiene deprimida’.

“Ya pasé los 15 días (de la cuarentena), mi saturación está bien, pero tengo la presión baja, por eso tuve una recaída y todavía me siento mal”, dijo Florcita.

Ya te vio el médico..

Sí, tuvieron que venir a chequearme, me hicieron varios exámenes. Tengo que estar en reposo una semana más.

¿Qué es lo que sientes?

Me agito mucho, me duele la espalda, cansancio y tengo la presión baja, por eso que se me ve toda decaída. Ahora solo me queda descansar para recuperarme pronto.

Tienes que alimentarte bien, tu mamá dice que haces dieta y por eso tienes las defensas bajas...

Sí, por eso (el coronaviurus) me afectó y me volvió a tumbar. Trato de no pensar (en la enfermedad) para no deprimirme.

¿Cómo está Néstor?

También se está recuperando.