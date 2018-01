Florcita a Augusto Polo Campos: ¡Papi, por qué me dejaste! [VIDEO]

Hija de Polo Campos sufre por su partida y contó que su pequeño Adrianito escribió una carta para su abuelo, pidiendo que regrese porque su ‘mamá llora mucho’



¡Papi, por qué me dejaste!

“¡Papito, por qué me dejaste!”, es la frase que Flor Polo repite cada vez que está cerca del féretro de su padre Augusto Polo Campos, quien murió en sus brazos.



“Este dolor no voy a superarlo. Es difícil, siento que se fue una parte de mí... Tuve que salir (del velatorio) porque estar al costado del cajón de mi papá me choca mucho, me parte el alma, pero sé que debo ser fuerte y estar con él”, dijo la hija de Susy Díaz



De otro lado, contó que su pequeño Adrianito (5 años) se enteró de la muerte de su abuelo y le pidió a su padre Néstor Villanueva que le compre un globo y le ayude a escribir una carta para enviársela al cielo.



“Adriano ya sabe, está muy triste, quiere que su papá le compré un globo con helio, para que le escriba una carta a su abuelo y la mande al cielo. En la carta le pide que vuelva para que yo no llore, que vuelva porque lo quiere mucho y le dice que le tiene un regalo”, contó Flor sollozando.



Asimismo, agradeció al público por las muestras de cariño hacia su padre, cantándole ¡Contigo Perú!



‘CAMOTILLO’ SE DESPIDIÓ

​

Tulio Loza también llegó a despedirse de su compadre espiritual, pues contó que él y Jesús Vásquez son padrinos de Flor y dijo que Polo, a través de sus composiciones, dejó mensajes de amor al Perú.



“Él es un ícono de la música, que amó mucho a su país. Todas sus composiciones están dedicadas a amar al Perú”, indicó.



HOMENAJE EN EL RÍMAC



Hoy, a las 8:45 de la mañana los restos del compositor saldrán del Teatro Nacional, acompañados por la escolta personal del ministro de Cultura, para dirigirse al Rímac.



El cortejo fúnebre primero irá al jirón Ica, donde Augusto Polo Campos vivió. Luego se oficiará una misa y show en la Alameda de los Descalzos. Además, el alcalde de este distrito le otorgará una distinción a sus hijos. Sus restos recibirán cristiana sepultura en Huachipa, donde descansan sus padres.



Augusto Polo Campos