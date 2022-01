Florcita Polo Díaz es una mujer que no para de trabajar. Ella llegó a Pucallpa para animar la fiesta de Año Nuevo, en el recreo Napolés con Ana Kohler y la agrupación Los Tulipanes, y aunque la luz se fue en dicha zona, al día siguiente con sus compañeros artistas, celebraron la llegada del 2022 con mucha cumbia. Además, en un alto de su trabajo confesó a Trome que sus únicos amores son sus hijos Adriano y Stefano.

Florcita, el año que pasó fue complicado para ti...

Complicado y triste porque enfermé de coronavirus y luego de eso perdí a tres tíos y un sobrino de 24 de años.

¿Qué esperas de este 2022?

Espero que mis proyectos se concreten y mucha salud.

Luego de decir que tu matrimonio (con Néstor Villanueva) atraviesa por una crisis, ¿el divorcio pasa por tu cabeza?

Prefiero no hablar de ese tema, estoy enfocada en trabajar, lo que pasa en mi vida personal queda para mí.

¿Cómo fue tu Navidad?

Bonita, la recibí con mi mamá (Susy Díaz) y mi hijo Stefano. Es la primera Navidad que paso con ella y yo lo decidí así luego de perder a nuestros familiares, pues como dije fue una experiencia bastante dolorosa para nosotras.

¿Tu mamá respalda tus actos?, ¿te aconseja?

Mi mamá está orgullosa de la hija emprendedora que tiene, que sigue saliendo adelante por sus hijos.

El ‘Mero Loco’ comentó que eres chamba, que en tu matrimonio ‘parabas la olla’...

Yo trabajo desde los 14 años, Dios y mi padre saben por qué me mandaron a trabajar a Pucallpa, al lado de mis ahijados Los Tulipanes. Sobre lo otro, pues los dos trabajamos por nuestros hijos.

Florcita prefiere no opinar sobre ampay de Néstor Villanueva en Chancay con jovencita, porque está enfocada en sus proyectos (Foto: GEC /Allengino Quintana, enviado especial a Pucallpa)

¿Por el ‘piquito’ con uno de Los Tulipanes empezó todo el tema con Néstor?

Yo soy madrina de ellos y también soy actriz y es mi trabajo.

¿Estás preparada para una nueva ilusión amorosa?

No, yo estoy enfocada en mi chamba y en abrir más tiendas para vender mis vestidos.

¿Te molesta el ampay de Néstor en Chancay?

Prefiero no hablar de eso.

Florcita no pudo animar la fiesta del 31 en el recreo Napolés, pero el 1 de enero, junto a Ana Kohler y Los Tulipanes pusieron a bailar al público al compás de la rica cumbia. (Foto: GEC/Allengino Quintana, enviado especial a Pucallpa)

Parece que hubieras ‘enterrado’ a Néstor...

No, en realidad no es eso, solo que decidí no hablar de mis cosas, solo pienso en mis hijos y proyectos.

Tus hijos son el pilar de tu vida...

Mis hijos son mi motor y motivo y le agradezco a Dios por dármelos, ambos están orgullosos de la mamá que tienen. Son los únicos amores que tengo en mi vida.

SE FUE LA LUZ DURANTE SHOW

Florcita Polo, Ana Kohler y Los Tulipanes estuvieron desde el mediodía animando la fiesta del 31 de diciembre, pero se quedaron con las ganas de recibir el año 2022 en el recreo Nápoles de Pucallpa debido a que se fue la luz en la zona (carretera Federico Basadre), sin embargo al día siguiente, desde muy temprano, llegaron al local para compartir con sus fans que celebraron el Año Nuevo al compás de la rica cumbia.

