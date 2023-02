Florcita Polo señaló que ya es tiempo de darse una nueva oportunidad en el amor, pues legalmente está divorciada y es una mujer joven que merece ser feliz . La hija de Susy Díaz y el desaparecido Augusto Polo Campos, celebró el último sábado su cumpleaños número 37 con sus hijos, familia y amistades.

Florcita, acabas de celebrar tu cumpleaños como ‘mujer emancipada’, ¿estás feliz?

Te digo la verdad, me siento bien y tranquila, viendo los proyectos que pienso cristalizar este año.

¿Y hay alguien que te ronde?, ¿algún pretendiente?

Yo no descarto a nadie, estoy tranquila, hago las cosas bien, ya estoy divorciada. En el momento que llegue esa persona especial para mí, pues lo disfrutaré, pero ya es hora que me vuelva a enamorar.

Ya en tu DNI figuras como divorciada.

Solo me falta hacer ese trámite, mi mamá me dice que lo haga, solo que a veces me falta tiempo por el trabajo, pero ya está la sentencia, pues salió antes de Año Nuevo. Soy una chica joven, que ve por sus hijos, trabaja y también tengo derecho a divertirme y rehacer mi vida.

FLORCITA NO VUELVE A ‘AMÉRICA HOY’

Florcita Polo fue invitada a América Hoy y pasó un momento incómodo luego que lanzaron su cover de Shakira sin autotune. La hija de Susy Díaz no soportó la vergüenza y lanzó una advertencia directa a la persona que trabaja con ella.

“No me parece, me siento incómoda. Atento a las consecuencias, de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, le dijo a su trabajador.

La empresaria afirmó que la producción de ‘América Hoy’ le pidió grabar la canción a última hora. “Me han obligado a hacer esta canción, y yo he estado ronca, y hice lo que pude. No me van a criticar tampoco”, agregó.

Te molestaste por lo que pasó en el set de ‘América hoy’...

Claro que sí, porque se burlaron de mí, me ‘trolearon’ y encima me hicieron grabar la canción a última hora. Tenía que hacer eso para presentar mi desfile, por eso es que no me fui del set hasta mostrar mis vestidos, pero ya no vuelvo a pisar ese set nunca más.

¿Estás segura?

Sí, tengo palabra, debo hacerme respetar porque no me gustó para nada cómo procedieron conmigo y me hicieron sentir, a nadie le va a gustar una cosa así.