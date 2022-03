El cantante Luigi Carbajal afirmó que Florcita Polo se encuentra tranquila, a pesar de la separación que vive con su esposo Néstor Villanueva, pues ahora comparten la conducción del programa ‘Un poco de todo magazine’ donde realizan entrevistas a diversos personajes del arte y emprendedores.

“He empezado a conducir un programa junto a Florcita Polo, se llama ‘Un poco de todo magazine’, que se emite por Viva Tv, y donde emitimos entrevistas a músicos de diversos, hay juegos con el público y un espacio dedicado para los emprendedores”, señaló Luigi Carbajal.

¿Y qué tal la química con Florcita?

De lo mejor, ella es una chica que siempre está pilas, con mucha energía y conoce bien la televisión pues desde chiquilla ha estado en los medios. Hoy en día está muy guapa, pero es muy tranquila y siempre pendiente de sus hijos.

Sabes que se ha separado de Néstor...

No conozco mucho sobre eso, tampoco somos muy amigos y no me ha contado detalles... pero la veo tranquila, siempre enfocada en sus objetivos. Pero en la vida siempre hay discusiones, separaciones y solo espero que le vaya bien. Como te dije, está muy guapa y en cualquier momento podría volver a tener pareja, pues galanes no le deben de faltar.

PLANEA BODA

Hace unas semanas, Luigi Carbajal contó que se arrodilló frente a su novia, la doctora Diana García, y le pidió que sea su esposa en una reunión muy íntima y familiar. Ella le dio el ‘sí’ y le prometió pasar el resto de sus días a su lado.

“Estoy muy feliz, todo salió muy bonito, fue una pedida muy íntima, familiar, con las personas que debían estar, como mis papás, mis hijos, tíos muy allegados, hermanos. Fue muy emocionante e increíble para muchos porque nadie pensó que iba a comprometerme algún día”, contó.

¿Es la primera vez que entregas un anillo de compromiso?

Sí, y la última. Fue decisión propia, uno lo hace porque le nace y lo siente. Si no hablo mucho de ella es para cuidar nuestra relación, pero nosotros ya tenemos cuatro años juntos, ella es doctora y la admiro mucho.

¿Cuándo será la boda?

No quiero que sea la eterna novia, este año ya casi está terminando y la idea es casarnos en el 2023. Entre nuestros planes está primero comprarnos una casa, ambos tenemos las nuestras, pero queremos un lugar nuevo donde iniciar. Como dicen, el casado, casa quiere.