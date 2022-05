Florcita Polo y Susy Díaz visitaron este lunes el set de ‘En boca de todos’ y hablaron de los difíciles momentos que atravesaron, cuando la hija de Augusto Polo Campos anunció su separación de su esposo de más de una década, Néstor Villanueva.

En conversación con Tula Rodríguez, Flor no descartó irse al extranjero luego de esta tormentosa situación, en la que su ex se vio envuelto en varios escándalos de infidelidad y maltratos. Sin embargo, dio a entender que no radicaría fuera del Perú, sino se iría de paseo.

“Tengo familia en el extranjero, tengo amigas, tengo a mi hermana, en Miami. Sería bonito irme a relajar un poco porque no todo es trabajo, hay que mirar otros horizontes ”, dijo Florcita Polo, quien ahora la rompe con su marca de vestidos.

Asimismo, explció que por ahora no piensa en darse otra oportunidad en el amor, sino que quiere compartir con su familia. “No pienso en el amor, me gustaría ver a mi hermana que no veo hace muchísimos años y cuando pasan cosas difíciles, hay que tener a la familia unida”, acotó.

SUSY PIDE SALUD PARA FLORCITA

Al ser consultada sobre qué espera que le depare el futuro a su hija, Susy Díaz aseguró que solo le desea mucha salud, porque con eso se consigue dinero y amor. “Que Dios la proteja de todo mal y peligro, que tenga larga vida y salud” , dijo la rubia.

¿Florcita Polo se va del Perú tras separación de Néstor Villanueva?

TE PUEDE INTERESAR

Christian Ortiz niega denuncias de su ex y la acusa de vincularse con Gerald Oropeza: “Ofrece su cuerpo por dinero”

Carlos Galdós prepara el lanzamiento de contenido especial para plataformas digitales

Alianza Lima propone a Jefferson Farfán resolver contrato por gravedad de lesión