Florcita Polo confirmó que iniciará los trámites de divorcio con Néstor Villanueva, tras enterarse de que fue ampayado con una bailarina llamada Sofía Cavero en su camioneta. Además, comentó que se siente tranquila y está enfocada en su trabajo, pues ‘yo misma mantengo a mis hijos’.

Florcita, el programa ‘Amor y fuego’ ampayó a Néstor Villanueva con la bailarina Sofía Cavero en su camioneta...

No he visto nada, ahorita estoy enfocada en mis cosas.

¿No te afecta?

Yo estoy tranquila y por respeto a mis hijos no responderé absolutamente nada, todo está en manos de mis abogados.

¿Estás viendo el tema del divorcio?

Sí, estoy en eso.

¿Cómo te sientes anímicamente?

Estoy tranquila, trabajando, recién acabo de terminar de grabar mi programa ‘Un poco de todo magazine’, donde trabajo con Luigi (Carbajal).

Como dicen, para adelante...

Así es, para adelante como el elefante, sin mirar atrás, sin retroceder.

¿Sientes que tu corazón está abierto para volver a enamorarse?

En realidad, ahorita tengo muchos proyectos, trabajo, estoy agradecida con las oportunidades y, por el momento, estoy en mis cosas, enfocada en mis hijos, sacándolos adelante. Y yo misma mantengo a mis hijos.

¿Néstor no está cumpliendo con tus niños?

Bueno, el señor sí cumple, pero yo tengo que seguir sacándome la mugre, no es como tiene que ser (el aporte)... pero las cosas ya van a ser como tienen que ser.

¿Piensas hacerle una demanda de alimentos o llegar a una conciliación?

Como te dije, todo está en manos de mis abogados.

¿Cómo están tus hijitos?

Todo está bien. Agradezco mucho el apoyo de mi madre (Susy Díaz), solamente agradecer a Dios, se vienen cosas nuevas, pronto se enterarán, pero estoy tranquila y feliz, eso es lo importante.

Joven del ampay con Néstor es actriz triple X

Sofía Cavero, la joven del ampay de Néstor Villanueva, rompió su silencio y confesó que en el pasado se dedicó al cine para adultos. En declaraciones para Amor y Fuego, la también bailarina aseguró que firmó un contrato con una productora triple X.

“Yo no me he quedado en eso, yo estoy en otras cosas, estoy para otras cosas, pero la gente va hablar y normal, no tengo por qué ocultarlo, pero no es algo a lo que me dedique, es como un extra nada más, no es algo en lo cual esté interesada en surgir porque si hubiera querido yo misma me hacía mi productora sola”, confesó.