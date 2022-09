A inicios de este 2022, Florcita Polo anunció su separación de Néstor Villanueva tras 11 años de casados. Sin embargo, la hija de Susy Díaz habría encontrado el amor en un reportero de ATV de nombre Julio Fernández.

El periodista fue captado en el día de la inauguración de la tienda de Florcita en Gamarra, donde apareció con un gran ramo de flores rojas y champagne. Fernández fue invitado como padrino del lugar, sin embargo, ambos dejaron entrever que ya habrían iniciado un romance.

“He venido porque soy el padrino de la tienda. Este detalle es por la inauguración de tu nuevo negocio”, mencionó el reportero. En la dedicatoria del arreglo floral decía: “ No hay Flor más linda que tú” .

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues, Julio Fernández y Florcita incluso hicieron la clásica cruzada de brazos para tomar el champagne y segundos después éste le besó la mano. “ Estoy contento por ti... No has contado que hablamos seguido ”, le mencionó.

TROME | Florcita Polo estaría saliendo con reportero de ATV

FLORCITA HABLA BIEN DE NÉSTOR VILLANUEVA

Florcita Polo manifestó a Trome que el cantante Néstor Villanueva está cumpliendo como corresponde con sus dos menores hijos, tras su separación, además, resaltó que siempre le deseará lo mejor a su exesposo.

“ Ese tema (Néstor Villanueva) es parte de mi pasado, él es el padre de mis hijos, lo respeto y le deseo lo mejor en su vida profesional y personal. Debo reconocer que se está portando bien, es buen padre y siempre lo ha sido. Es algo que no puedo negar”, sostuvo Polo.