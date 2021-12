Florcita Polo visitó este martes el set de ‘De Mañana’ y fue felicitada por los conductores por sus 11 años de relación con Néstor Villanueva. Sin embargo, la hija de Susy Díaz no pudo ocultar su expresión de incomodidad y soltó tremenda bomba.

“No se puede tapar el sol con un dedo. Estamos atravesando una crisis matrimonial muy fuerte. Esperemos tratar de recuperar nuestra relación y si no, seguir adelante por el bien de nuestros hijos”, dijo la hija del fallecido Augusto Polo Campos.

En ese momento, ‘Metiche’ le consultó sobre los rumores de una supuesta ruptura por sus constantes viajes a provincia para promocionar marcas. “No ha sido así. Yo tengo que seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos al igual que Néstor. Él es un buen papá, un buen hijo, un buen esposo. Esperemos tratar de solucionar las cosas pero no puedo pararme acá y decir que todo está bien cuando no es así. Estamos atravesando por una crisis muy fuerte... esperemos que se solucione y si no, por el bien de nuestros hijos, seguir adelante”, indicó Florcita muy acongojada.

NÉSTOR SALUDA A FLORCITA POR SU ANIVERSARIO PESE A SEPARACIÓN

Néstor Villanueva grabó un mensaje dedicado a su esposa por sus 11 años de relación y le dedicó una canción cuya letra dice que no se aleje de él. Sin embargo, Florcita Polo indicó que pasan por problemas. “Hoy es una fecha especial y esperamos pasarla bien por nuestros hijos, que es lo más importante”, acotó la hija de Susy Díaz.

Asimismo, aseguró que se encuentran conversando para solucionar la crisis.

Florcita Polo se mostró incómoda cuando la felicitaron por sus 11 años de matrimonio con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz reveló que tienen problemas y que están conversando para ver si pueden recuperar su relación.

