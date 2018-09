Florcita Polo aprueba al novio de Susy Díaz

Flor Polo dijo que está contenta con el momento sentimental que vive su mamá, Susy Diaz, pues aprueba a su joven galán.



“Veo a mi mamá enamorada y feliz y mientras ella lo sea, yo también lo soy. Conocí a su pareja (Walter Obregón) y en verdad me pareció un caballero, me gusta porque le da su lugar, se nota que la quiere y respeta”, indicó Florcita.



Pero su expareja se burla de tu mamá y de él.



Eso no tiene importancia, porque él ha salido a dar la cara, no se esconden como otros. Lo importante es que están enamorados, así que a palabras necias, oídos sordos.



De otro lado, Florcita contó que está emocionada porque su pequeño Adriano Villanueva debutó en las tablas.



“Lo llamaron para desfilar por el ‘Día del Niño’ y me han dicho para que sea imagen de una marca de ropa”, contó.