La guapa Florcita Polo abre su corazón y comparte con los lectores de Trome sus deseos para este 2022 y sus secretos de belleza. Además, revela lo mucho que extraña a su padre, Augusto Polo Campos.

Florcita, ¿qué esperas en este 2022?

Mucho trabajo y salud para los seres que amo. He empezado el año trabajando, esa es una buena cábala para mí.

¿Y amor?

Prefiero enfocarme en salud y trabajo. En mi faceta de empresaria con mi marca ‘Queen Bee by Flor Díaz’, con la que me está yendo superbién.

¿Algún sueño que cumplir?

Este 2022 mi sueño es actuar en una telenovela o conducir un programa. Para ello retomaré los talleres en ‘Del Barrio’.

¿Ser hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos te ha abierto puertas?

Por ellos la gente me conoce y para mí es un orgullo. Estoy agradecida por tener unos papás como ellos. Mi padre ahora es mi angelito.

Un angelito al que extrañas mucho...

Demasiado. Hubiera querido que esté conmigo siempre. Cuando tengo una preocupación le hablo y siento que él me ayuda a encontrar una solución. Sé que él estaría orgulloso de mí.

¿Te hubiera gustado tener el talento para componer?

Por supuesto, pero no lo tengo, tampoco para el canto. Yo solo encanto (risas).

¿Cómo haces para dividirte entre el trabajo y tus pequeños?

Cuando tengo que viajar me turno con Néstor. Mi mamá también me ayuda mucho. Si estoy en Lima trato de pasar todo el tiempo con ellos.

¿Susy es una abuela ‘chocha’?

Tiene mucha paciencia. Mis hijitos son bien amorosos y dulces. Ellos le dicen: ‘Abuelita, te amo’.

Cambiando de tema, desde hace algún tiempo luces una figura envidiable. ¿Cómo haces para mantenerte así?

Hace tres años me hice una lipolaser y una miniabdominoplastía. Eso es todo, no me he hecho la manga gástrica, ni esas cosas que dicen. Si ahora me mantengo así es porque tengo mucha fuerza de voluntad. No como arroz, ni fideos, llevo una alimentación saludable.

¿Te harías más cirugías?

Me gusta verme natural, mi cara casi no la han tocado. Ahora me cuido mucho, me hago tratamientos no invasivos. Me he hecho menos cirugías de lo que la gente cree.

¿Algún secreto de belleza que compartir?

Cada cierto tiempo me inyecto vitamina C, que no solo refuerza el sistema inmune, también es buena para la piel y cabello.

¿Con qué personaje famoso vivo o muerto te gustaría tomarte un café?

Con Ricardo Arjona, es muy guapo y sus canciones son muy profundas.

¿Eres romántica?

Romántica y detallista. Me gusta que me sorprendan con rosas.

¿Celosa?

Ya no mucho, antes era tóxica, ahora ya no (risas).

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Buena, sencilla y solidaria.

¿Haces ayuda social?

Sí, trato de ayudar a los que más necesitan, solo que no me gusta estar diciéndolo. Mi papá me aconsejaba: ‘Si tú vas a dar, que sea de corazón’.

TE PUEDE INTERESAR

Periodista de Exitosa entra en desesperación EN VIVO por temblor: Dijo tremenda lisura y salió corriendo del set

La ‘Ojitos hechiceros’ metió un cuento para los sanos: Para mí, ese romance empezó por lo menos hace medio año

El ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo son ampayados besándose apasionadamente en su depa