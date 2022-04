DE TERROR. ‘América’ hoy reveló en exclusiva unos audios en los que Florcita Polo confesaba los maltratos que había sufrido de parte de Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz cuenta que el cantante ‘la empujó al suelo’ en una oportunidad.

El magazine hizo escuchar a Susy Díaz en vivo los audios donde Florcita le confiesa a una amiga que Néstor Villanueva la agredió físicamente y no solo de forma psicológica como lo contó en un inicio.

“Yo quise llamar a mi hermano para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase Navidad conmigo, y tiró todas las cosas, y fue donde él agarra y me empujó al piso”, se le escucha decir a Florcita Polo en un audio de diciembre del 2019.

Flor Polo confirma maltrato de Néstor Villanueva.

LA MENOSPRECIÓ

En otro momento, Florcita Polo confesó que Néstor Villanueva la menospreciaba por no usar ropa de marca, dañando así su integridad emocional.

“Me menospreciaba, yo hacía las cosas y a él no le gustaba nada, se molestaba por todo, hasta la ropa que me ponía, me decía: ‘no me gusta verte con esa ropa barata, tú eres Florcita Polo, cómo te vas a vestir con esas cosas tan corrientes”, revela la hija de Susy.