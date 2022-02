Florcita Polo celebró este viernes su cumpleaños número 36, en medio de la polémica que se levantó por su inesperada separación de Néstor Villanueva, el padre de sus dos hijos y con quien tenía más de una década de relación.

Samuel Suárez usó sus historias de Instarándula para compartir la celebración privada de la hija de Susy Díaz. En el video, se le ve muy contenta y animada festejando con amigos, mientras grita a los cuatro vientos: ¡Que viva la soltería!.

“He querido comenzar Instarándula con ese grito de guerra de Florcita... y Néstor ahí preocupado por si había una ratuja mientras comía. Juergón, ya la mujer se desató ya”, dijo el popular Samu mientras mostraba más imágenes de la fiesta.

Flor Polo festejó su cumpleaños número 36 con sus amigos y familiares, pero sin el padre de sus hijos Néstor Villanueva.

FLORCITA POLO Y SU MENSAJE POR SU CUMPLE 36

Además de estar en ‘En boca de todos’ para celebrar su cumpleaños, Florcita Polo usó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje por su onomástico. En ese sentido, agradeció por un año más de vida y recordó que el año pasado la pasó con Covid-19.

“Un día como hoy nací para ser feliz y disfrutar de esta maravillosa vida!! Gracias Dios por darme un año más de vida, mi cumpleaños del año pasado no fue el mejor, la pase con Covid y muy mal, pero tú me diste una oportunidad para seguir en la vida, cada año nos depara cosas buenas y depende de nosotros convertirlas en oportunidades positivas,por eso hoy celebraré la vida. Muchas gracias a mi familia, amigos y seguidores por todos por sus lindos mensajes y buenos deseos...Dios me los bendiga!!Feliz vuelta al sol”, escribió Flor Polo.

