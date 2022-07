Florcita Polo está más que feliz porque finalmente Néstor Villanueva firmó la solicitud de divorcio que le hizo llegar su abogado, con lo que podrá dar inicio al trámite final en la Municipalidad de Surco.

Y es que después de tanta presión mediática y la promesa de firmar que hizo en Magaly Tv La Firme, el cumbiambero aceptó estampar su rúbrica en el documento sin cobrar los 20 mil soles que había pedido para iniciar el proceso. Lo hizo en una cevichería de Independencia cerca de las 3 de la tarde, el pasado jueves.

A su salida del local, un reportero de la urraca lo abordó para preguntarle sobre la firma pero el cantante evitó dar más declaraciones. “Es que estoy apuradito”, dijo a paso ligero.

Una hora después Florcita Polo, en la casa de su mamá en Salamanca, firmaba el mismo documento y expresaba su felicidad por al fin separarse legalmende del padre de sus dos hijos. “Gracias a Dios ya firmó y bueno, lo mejor para los dos, tranquilos y felices como tiene que ser. Es un proceso, yo sé, pero el tiempo pasa rápido”, indicó la hija de Susy Díaz, quien aserguró que las primeras palabras que se le vienen a la mente son ‘libre’ y ‘feliz’.

Por su parte, la rubia exvedette también se mostró contenta ya que solo faltan dos meses para que salga el acta de divorcio. “La vida no se acaba, si las cosas no se dieron fue porque Dios no quiso y por algo... de repente viene una historia más bonita más adelante ”, dijo Florcita.

¿NÉSTOR PODRÍA ARREPENTIRSE?

Según el abogado de Florcita Polo, lo que corresponde ahora es esperar que la solicitud sea admitida el 14 de julio próximo y después se fijará una fecha de ‘audiencia de ratificación’ dentro de 15 días. Si todo sale bien, en dos meses se emitiría un acta oficial de divorcio.

Magaly Tv La Firme explicó que la única manera para que el proceso se trunque sería que Néstor Villanueva no asista a audiencia de ratificación y no firme el acta.

