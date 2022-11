Florcita Polo se encuentra soltera y los conductores de ‘América hoy’ la invitaron para presentar su línea de ropa. Además, de presentarle algunos candidatos que podrían ser sus pretendientes del próximo año.

Uno de los aspirantes era Jefferson Farfán, pero la modelo comentó que le era atractivo, aunque no saldría con él. “Es guapo, pero no es de mi gusto” , aseguró. La respuesta dejó sorprendidos a los presentadores del programa matinal, sobre todo, a Janet Barboza.

La ‘Retoquitos’ decidió comentar sobre los gustos de la hija de Susy Díaz, comparándolo con su expareja. “ Flor, no te hagas, si has salido con Néstor Villanueva, ¿cómo vas a negar a Jefferson Farfán?”, señaló.

No obstante, la animadora informa que ya no le agradan hombres mayores, sino ‘jovencitos’. “Señora Janet, ya cambié de gustos. (¿Cómo te gustan ahora?) Uno más jovencito. Tú sabes, Janet, el colágeno. No digo tan jóvenes, pero por ahí”, afirmó.

Florcita Polo se destapa al realizar sexy sesión para Magaly

Flor Polo anunció que realizará una sesión de fotos para Magaly TV La Firme. “Por fin legalmente divorciada, de verdad que estoy feliz. Ahora vuelvo a ser la misma Flor de antes, esa mujer que quiso sonreír la primera vez. Ya puedo usar ropa sexy, ser atractiva, ser sensual”, indicó.

“No le cierro las puertas al amor, pero todo a su debido tiempo. Recién me acabo de divorciar, pero todo paso a paso, paso lento, pero seguro”, agregó.