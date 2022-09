Florcita Polo ha dejado en claro que continúa soltera tras su separación con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz se pronunció por el vínculo sentimental que tendría con el reportero de ATV, Julio Fernández, quien la sorprendió en su local de Gamarra llevándole flores y un champagne por la inauguración de su tienda.

“ Es guapo, pero es un amigo, nada má s . No hay nada aquí. Ahorita estoy enfocada en mis hijos, en mi madre, decirles que hasta ahora sigo sola, no estoy saliendo con nadie”, acotó.

Sin embargo, Florcita fue más allá y reveló que el periodista le escribe de manera interna por Instagram, calificándolo de “admirador”. Según mencionó, el hombre de prensa la corteja, pero ella está enfocada en sus hijos.

“ A veces me escribe por Instagram, pero nada, normal, hablamos como amigos , pero nada más. Hay muchos chicos que me escriben por Instagram. Yo sigo guardando luto, yo no estoy saliendo con nadie, igual él fue a llevarme flores como cualquier admirador . Yo lo conocí cuando he ido a grabar al programa, es un amigo, yo sigo guardando luto. Sigo enfocada en mi trabajo”, precisó.

TROME | Florcita Polo ‘chotea’ a reportero de ATV

¿FLORCITA Y REPORTERO DE ATV JUNTOS?

A inicios de este 2022, Florcita Polo anunció su separación de Néstor Villanueva tras 11 años de casados. Sin embargo, la hija de Susy Díaz habría encontrado el amor en un reportero de ATV de nombre Julio Fernández.

El periodista fue captado en el día de la inauguración de la tienda de Florcita en Gamarra, donde apareció con un gran ramo de flores rojas y champagne. Fernández fue invitado como padrino del lugar, sin embargo, ambos dejaron entrever que ya habrían iniciado un romance.

“He venido porque soy el padrino de la tienda. Este detalle es por la inauguración de tu nuevo negocio”, mencionó el reportero. En la dedicatoria del arreglo floral decía: “ No hay Flor más linda que tú” .

Florcita Polo y periodista de ATV estarían viviendo romance.