¡NO LOS QUIERE NI VER! Florcita Polo cumplió su palabra y no quiere volver a declarar para América Hoy, esto luego que el último 9 de febrero le hicieron tremendo roche con un cover de Shakira que emitieron sin autotune.

La engreída de Susy Díaz se percató que un equipo de América Hoy la abordó y no dudó en darse media vuelta e irse para evitar las cámaras.

“No voy a hablar”, dijo tajante Florcita Polo. Mientras que la reportera la insistía en lograr algunas declaraciones.

¿Qué dijo Florcita Polo sobre América Hoy?

En diálogo con Trome, Florcita Polo anunció que no volverá a América Hoy luego de la tremenda vergüenza que pasó por su canción.

“Claro que sí me molesté. Se burlaron de mí, me trolearon y encima me hicieron grabar la canción a última hora. Tenía que hacer eso para presentar mi desfile, por eso es que no me fui del set hasta mostrar mis vestidos, pero ya no vuelvo a pisar ese set nunca más”, refirió la hija de Susy Díaz.

