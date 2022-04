Luego que Susy Díaz diera mayores detalles de la separación de su hija en el programa de Magaly Medina, Florcita Polo se presentó en vivo en ‘América Hoy’ para respaldar a su madre y confirmar que efectivamente sufre maltrato psicológico de Néstor Villanueva.

Ante los escándalos en los que se ha visto envuelto el cumbiambero, quien fue ‘ampayado’ con otra mujer, Florcita Polo admitió que se ve afectada, puesto que las cámaras de televisión la persiguen y la tienen abrumada.

“Agradezco a mi mamá que me defienda porque ella sabe que para mí no es fácil seguir sacando adelante a dos niños, no es fácil, ella se refiere a eso por todas las cosas que han estado saliendo. Yo no he opinado nada al respecto, pero para mí, en mi posición y las personas que pueden ver, eso sí es un maltrato psicológico por todo lo que ha estado saliendo en televisión ”, dijo.

Sin embargo, la conductora Janet Barboza le increpó y aseguró que el trabajo de la prensa es buscar información sobre personajes expuestos. Al respecto, Florcita le contestó.

“(Néstor) Nos expone a todos, a mí y a mis hijos, no piensa en las cosas ni en las consecuencias que pasan, yo no puedo estar tranquila llegando a mi casa de trabajar y ver una cámara que me la ponen en la cara a preguntarme de las cosas que el señor ha hecho”, agregó.

Flor Polo confirma maltrato psicológico https://www.americatv.com.pe/

LEE TAMBIÉN: Susy Díaz arremete contra Néstor y lo acusa de maltrato psicológico a Florcita

Florcita asegura que no hubo agresiones

Janet Barboza le pidió a Florcita Polo que cuente lo que realmente le hizo Néstor Villanueva, pues la denuncia de maltrato psicológico “es muy fuerte”, sin embargo, Florcita Polo se mostró incómoda y aclaró que no habla de agresiones físicas.

La hija de Susy Díaz remarcó que su acusación contra el padre de sus hijos es por la tranquilidad que no tiene.