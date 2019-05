Florcita no cree Néstor le sea infiel y repita historia como la de Christian Domínguez e Isabel Acevedo

Florcita Polo aseguró que confía plenamente en su esposo Néstor Villanueva y no cree que ‘saque los pies del plato’, ahora que participa en ‘El artista del año’.



¿No temes que se cruce con una bailarina y pueda repetirse la historia de ‘Chabelita’ con Christian (Domínguez), que se conocieron en el programa y después se hicieron pareja?

No, ja, ja, ja. Confío en él y sé que me ama demasiado, como yo a él. Nosotros ya tenemos diez años de relación y 8 de casados, tenemos dos hijos hermosos, él siempre piensa en su familia ante todo. No nos haría daño, es un hombre centrado.

¿Te pondría celosa que Néstor tenga que darse un beso con alguna señorita durante sus presentaciones en el programa?

No, porque es parte de una coreografía, él también estudió actuación. Además, en los videoclips de sus canciones ya lo hizo y normal.



Tiene todo tu apoyo...

Sí, estoy feliz que lo hayan convocado, sé que mi esposo tiene mucho talento y va a sorprender en cada gala. La gente lo va a apoyar.



Aunque ya ha recibido algunas críticas de Santi Lesmes...

Siempre va a haber críticas, Néstor es cantante hace muchísimos años, antes que me conociera estuvo en varios grupos de cumbia.

¿Cuándo se viene el tercer bebé? Les falta la mujercita...

Por el momento estamos bien con dos hijitos.

IGNORA CRÍTICAS

En tanto, Néstor Villanueva prefirió restar importancia a las críticas que recibió, tras su presentación en ‘El artista del año’.



“Espero estar más tranquilo para el fin de semana. Me ganaron los nervios, no es como cantar en vivo, más aún con los jurados que estuvieron esperando la más mínima falla para decirme las cosas, como Santi Lesmes que en una me quiso bajar. No me dejaré amilanar, voy a ensayar para dar una buena presentación, el sábado regreso recargado”, indicó.