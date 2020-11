Flor Polo Díaz ha dado un giro radical a su vida. Lo primero que hizo fue alejar-se de los escándalos, bajó de peso, trabajó en su imagen y se convirtió en una ‘influencer’. Ella nos cuenta que es feliz al lado de su esposo Néstor Villanueva y sus hijos Adriano y Stefano, que siempre se da su tiempo para mantener viva la ‘llama del amor’.

Literalmente eres una nueva Flor...

Yo estuve alejada de los medios un buen tiempo y fue Carlos Díaz, mi productor, quien me hizo la propuesta para dar este cambio y, la verdad, estoy tan agradecida con la vida, con Dios y con la gente porque los comentarios son tan positivos y eso es lindo.

Tu cambio físico ha sido radical...

Ahora peso 58 kilos, bajé como 18, pero tienes que poner mucho de tu parte, hacer ejercicios y llevar una buena alimentación.

La ‘manga gástrica’ está de moda, ¿no te animaste a operarte?

Algunos creen que me hice la manga gástrica, pero no. Hace un año y siete meses me saqué grasa del abdomen e hice unos retoquitos, pero nada más. Lo mejor es comer sano, tengo una nutricionista y con la pandemia entreno de lunes a viernes. Eso me ha ayudado a estar delgada y que mi cuerpo esté tonificado.

¿Cuáles son tus medidas?

90- 65- ochenta y tantos.

Florcita Polo muestra su infartante figura tras bajar 18 kilos de peso

Ya no eres ‘FIorcita’; ¿cuántos años tienes?

Tengo 34, pero ahora que perdí peso parezco de menos. Has dejado atrás los escándalos. Por supuesto, quiero que hablen de mí por mis cambios y por las cosas que estoy haciendo en mi vida, como mi faceta de mamá e Influencer. No ha sido fácil para mí dar este cambio, pero si uno pone de su parte, sí se puede.

Siempre has estado en el ‘ojo de la tormenta’ por ser la hija de Polo Campos y Susy Díaz.

Yo estoy agradecida de tener dos padres maravillosos. A mi madre, Susy Díaz, la ama todo el Perú, y mi padre es un ícono de la música criolla, un gran compositor. Yo dije que iba a dejar el nombre de mi papá en alto y lo estoy haciendo. Voy por un buen camino, Néstor y mis hijos están orgullosos de mí.

Ahora que estás regia ¿Te están tirando maicito?

No, para nada. Todo está tranquilo con mi esposo. El 7 de diciembre cumplirnos 10 años de casados. Estamos felices.

¿Néstor no es celoso?

No, él tiene que sentirse orgulloso de su nueva Flor y todo el cambio que he dado.

Pero nunca falta un faltoso.

Sí, a veces hay ese tipo de comentarios. pero no los respondo, los bloqueo...

¿Y qué piensas de las chicas que siempre paran viajando, gracias a su ‘sugar daddy’?

Bueno, cada uno tiene la suerte que desea... yo trabajo para viajar con mi esposo, ahora no se pue-de por la pandemia.

Trabajas para darte tus gustos.

Claro, más para mis hijos. Cuan-do uno tiene hijos piensa más en ellos.

¿Has encontrado un equilibrio en tu vida?

Sí, estoy feliz y orgullosa. Me propuse esto y sigo trabajando porque de la noche a la mañana no se pueden dar los cambios. Cuando empezamos esto éramos 5 personas, ahora somos 20 entre styling, fotógrafo, maquillador, peinadora, asistentes.

¿Te animas por la mujercita?

Tengo una mujercita, pero es una hijita perruna y con ella estoy feliz, ja, ja, ja. Es un poco complicado embarazarme porque soy imagen de tres marcas: de una nutricionista, de pastillas para bajar de peso y un ‘atelier’ de vestidos de novia y de noche... quizá más adelante si Dios quiere, sino nos quedaremos con dos hijos porque los míos valen por cuatro.

¿Cómo mantienen encendida la ‘llama del amor’ con Néstor?

Es un poco complicado porque ahora paramos con nuestros hijos 24/7, pero nos damos un tiempo para nosotros, al menos cuando ellos duermen.

Los mandan a dormir... ja, ja, ja...

El año pasado nos escapamos y nos fuimos de viaje, ahora no se puede, pero sí nos damos nuestro tiempo para nosotros, para la pareja, para el cariño como debe ser...

Tus hijos son los amores de tu vida...

Por supuesto, son lo mejor que Dios me pudo regalar y agradezco a Néstor por darme dos hijos tan maravillosos. Son mis hombrecitos, mis compañeros, me emociono al verlos crecer y ver cómo exteriorizan la vena artística de su papá y del abuelo.