Florcita Polo fue operada por tumor en el pecho

Florcita Polo contó que está fuera de peligro, luego de ser intervenida quirúrgicamente porque le encontraron un bulto en el pecho.

“Si no me operaban, el bulto podría crecer y tuvieron que sacarme el implante de mamas, pero gracias a Dios todo salió bien, mi mamá siempre estuvo a mi lado, solo he bajado un poco de peso”, explicó.

Por otro lado, se mostró emocionada porque mañana recibirá su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Es una bendición recibir por fin la vacuna, me llena de emoción porque muchos amigos y familiares hubieran deseado que llegue este día, pero partieron. También me contagié y la pasé mal, y ahora estando inmunizada podré trabajar, pero cuidándome del virus”, dijo la joven madre, quien es imagen de las zapatillas I-Cax.