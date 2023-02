Florcita Polo se ganó las burlas de cientos de seguidores de América Hoy, cuando la semana pasada la invitaron al programa de Ethel Pozo y la hicieron grabar un cover de Shakira sin autotune. La presentación no se salió bien a la hija de Susy Díaz y esta se mostró indignada con el supuesto maltrato de los conductores y producción.

Este lunes, Janet Barboza se refirió a la polémica y contó que su reportero llegó hasta la casa de la empresaria para ser parte de su cumpleaños, pero esta no le permitió el ingreso. “Fuimos a su casa a la celebración, tocamos la puerta, llevamos bocaditos y qué creen... nos tiró la puerta en la cara, nos choteó de la manera más indiscriminada que se pueden imaginar, dejó a nuestro camarógrafo con el bocadito en la mano” , dijo la rulitos.

Por su parte, Ethel Pozo resaltó que leyó en redes que Florcita Polo había dicho que nunca más volvería a América Hoy y Brunella Horna se mostró extrañada por el desplante de la hija de Susy. “Acá siempre la hemos recibido bien”, dijo la rubia.

FLORCITA AMENAZA A SU TRABAJADOR POR ROCHE EN AMÉRICA HOY

Florcita Polo se mostró más que indignada luego del tremendo papelón que pasó la semana pasada en América Hoy, cuando la producción le hizo grabar con cover de Shakira a última hora sin autotune, lo que le valió una avalancha de burlas.

La hija de Susy Díaz juró que no visitaría más el programa de Ethel Pozo porque considera que se burlaron de ella, aunque quizá la peor parte se la llevó uno de sus trabajadores, que aparentemente coordinó la visita al matutino.

“No me parece, me siento incómoda. Atento a las consecuencias, de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, le dijo a su empleado.

