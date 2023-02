Florcita Polo se confesó con Trome y recordó los incómodos momentos que pasó la semana pasada en América Hoy, cuando la producción le pidió que interprete una canción de Shakira sin autotune, lo que le valió cientos de críticas y burlas.

“Claro que sí me molesté. Se burlaron de mí, me trolearon y encima me hicieron grabar la canción a última hora. Tenía que hacer eso para presentar mi desfile, por eso es que no me fui del set hasta mostrar mis vestidos, pero ya no vuelvo a pisar ese set nunca más” , refirió la hija de Susy Díaz.

Asimismo, aclaró que tiene palabra y debe hacerse respetar, porque no le gustó cómo procedieron con ella y cómo la hicieron sentir. “A nadie le va gustar una cosa así”, indicó indignada.

FLORCITA MOLESTA CON SU TRABAJADOR

Además, Florcita Polo contó que el momento que pasó en América Hoy fue tan incómodo que tuvo que lanzarse una advertencia a la persona que trabaja con ella. “No me parece, me siento incómoda. Atento a las consecuencias, de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, le dijo.

