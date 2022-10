La hija de Susy Díaz, Florcita Polo Campos, r eveló que fue convocada para participar en ‘El Gran Show’, pero no aceptó porque está en otros proyectos en su vida y aparentemente no se prestaría para volver a tocar el tema de su expareja, el cantante Néstor Villanueva , de quien se divorció hace unos meses y viene siendo investigado por violencia psicológica.

“Me llamaron hace dos semanas, pero no acepte. Me dijeron si podía participar y dije que no porque estaba enfocada en otra cosa, y ‘no’ porque ustedes saben por qué”, comenzó diciendo ayer la hija de Susy Díaz en el programa ‘D’Mañana’, donde estuvo como invitada.

En ese momento, la conductora Karla Tarazona deslizó que probablemente la quisieron juntar con el padre de sus hijos, el cantante Néstor Villanueva, para ‘armar su show’ y Florcita respondió: “Podría ser, pero como ahorita estoy enfocada en otras cosas de mi vida dije que no”.

Luego, la joven madre defendió a Magaly Medina tras escuchar las declaraciones que Gisela Valcárcel dio el último sábado en su programa.

“Magaly es una persona muy humana. Con mi caso se solidarizó, no creo que se haya burlado (…) Todos cometemos errores en la vida, tenemos que reconocerlo, pero no desearle el mal a una mujer. Somos mujeres empoderadas, trabajadoras, por qué desear el mal. Me chocó muchísimo porque no me gusta que una mujer ataque a otra mujer”, argumentó.

En otro momento, Florcita se quebró al recordar los difíciles momentos que afrontó al separarse de Néstor Villanueva, pero afirmó que hoy es una mujer más fuerte, una ‘mamá leona’ y viene saliendo adelante con sus dos hijos.

“Mis hijos son un maravilloso regalo que Dios me dio, van a ser mis compañeros de vida. Su amor me demuestra que su mamá puede en esta vida”, comentó.

NÉSTOR SE DEFIENDE

El cantante Néstor Villanueva se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación decidió abrir investigación en su contra por aparentemente ejercer violencia psicológica en agravio de su exesposa Florcita Polo. Según relató el cumbiambero, jamás actuó ‘de manera violenta o matonesca’ en contra de la madre de sus hijos y confía que se hará justicia.

“A mí no me han citado para nada, pero sí me llegaron los documentos que dice que me abrieron investigación. Estas cosas me sorprenden, que me estén acusando o denunciando, como si fuera un delincuente o actuado alguna vez de forma violenta o matonesca con alguien, jamás en mi vida. J amás actué mal con alguien y me parece extraño que estén actuando así, no sé qué es lo que pretenden, ya firmé el divorcio, no entiendo por qué tanto daño”, sostuvo el cantante.

TE PUEDE INTERESAR: