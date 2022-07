Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero loco’, celebra que Florcita Polo haya decidido separarse de Néstor Villanueva, pues aseguró que el cantante siempre ha sido un ‘vividor’ y solo esperaba que Susy Díaz muera para vivir de su fortuna.

“Hace tiempo era para que Florcita se separe de Néstor, un hombre que no trabajaba, sin oficio ni beneficio. Era un vividor, yo siempre la veía triste y pensativa a ella”, expresó Hidalgo.

Florcita denunció que la maltrató física y psicológicamente. ¿Ya tenías conocimiento de eso?

No. Con Florcita se había sacado la lotería, pero no la supo valorar ni tratar. Era un insolente, no tenía trabajo, la trataba mal y Susy le compraba todo para sus nietos. Ella (Díaz) le llenaba todo el departamento a su hija y él era un malagradecido.

Florcita comentó que Néstor no le quiere firmar el divorcio. ¿Crees que busca sacarle dinero?

Definitivamente que sí. Él no tiene trabajo ni nada. Néstor vivía de Florcita, lo que quiere es sacarle plata, es poco hombre. Hace tiempo era para que Florcita bote a ese ‘pata’. Estaba esperando que Susy se muera para que quedarse con la fortuna, yo nunca lo quise...

¿Has podido hablar con Florcita?

Hace poco vino a mi cebichería, pero no pudimos hablar. Ella sabe que le deseo lo mejor, ojalá se consiga a un buen hombre y empresario.