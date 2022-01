SE ACABÓ EL AMOR. Néstor Villanueva reveló que se encuentra soltero, confirmando así lo que se venía venir: el fin de su matrimonio con Florcita Polo Díaz, después de 12 años. Luego de haberse enfrentado públicamente en las últimas semanas por aparentes malos tratos en la relación, el cantante hizo esta polémica confesión.

En declaraciones al programa ‘Mujeres al mando’, Néstor Villanueva lanzó piropos a las conductoras y aseguró que ahora sí podía hacer este tipo de gestos porque ‘estaba soltero’.

“Ahora que estoy soltero, antes no podría decirlo. ¡Qué guapas que están chicas!”, dijo Néstor Villanueva en Mujeres al mando, generando la sorpresa de Thais Casalino, Melissa Paredes y Giovanna Valcárcel.

SUSY DÍAZ REVELÓ HUMILLACIONES

Recordemos que, en las últimas semanas, hasta Susy Diaz salió a opinar de la fuerte crisis que afrontaba su hija Florcita con Néstor Villanueva, a quien acusó de haberla humillado.

“Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones”, dijo Susy Díaz a Trome.