Pese a que negó en reiteradas ocasiones que su matrimonio con Flor Polo esté atravesando por una nueva crisis, Néstor Villanueva finalmente admitió que su relación con la hija de Susy Díaz no se encuentra en su mejor momento.

“A mí me sorprendió cuando (Florcita) dijo la palabra crisis, pero yo repito que la palabra no es crisis, sino que tuvimos algunos problemas como en toda pareja, y que ya lo hemos ido solucionando en los transcursos de los días”, señaló el cantante de cumbia en el programa “En Boca de Todos”.

El artista también explicó porqué desmintió a la modelo y negó que su relación esté atravesando un momento difícil, tal como ella lo había señalado en varios medios.

“Sí yo no he querido hablar más de esto y dije que no teníamos problemas era porque no quería que mis problemas personales o privados salgan a la luz y que se queden en cuatro paredes”, añadió.

No duermen juntos:

Respecto a las declaraciones de Florcita Polo, quien había señalado que este distanciamiento entre ambos era tanto que incluso ya no dormían en el mismo dormitorio, Néstor dijo que era cierto, aunque aclaró que se debían a otros motivos.

“Sí ha habido oportunidades donde no he dormido con ella, pero no es porque hayamos tenido problemas sino porque nuestros hijos duermen con nosotros y no tenemos privacidad”, sentenció.

