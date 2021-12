Néstor Villanueva se presentó este miércoles en Magaly Tv La Firme tras las recientes declaraciones de Florcita Polo, quien anunció que estaba atravezando por una crisis matrimonial en pleno día de su aniversario de bodas.

“Ayer cumplimos 11 años de casados, 13 juntos, y no es que estemos atravesando por una crisis matrimonial... como dice el doctor (Angulo), las mujeres ven de otra manera las cosas. No es una crisis porque una crisis matrimonial es cuando ya está para morir la relación, cuando no hay solución, cuando no hay amor, pero el amor está... no estamos tan bien tampoco porque siempre hay cosas en una relación”, dijo en yerno de Susy Díaz.

Asimismo, aseguró que hay personas que especulan la distancia ha enfríado su relación con Flor Polo. “Esto sale porque dicen que ya no publicamos fotos y videos juntos del día a día. Gracias a Dios estamos con trabajo, ella está viajando, no tenemos una empleada que nos ayude a hacer las cosas juntos, alguien se tiene que quedar con los bebes, pero eso no quiere decir que estemos en una crisis”, aseguró.

Finalmente, Néstor Villanueva prometió que a partir de este momento le pondrá más atención a su esposa y madre de sus dos hijos.

Néstor Villanueva aseguró que no vive una crisis matrimonial con Flor Polo, pese a que ella misma lo anunció hace tan solo un día. Aseguró que las personas especulan porque ya no cuelgan fotos juntos.

