QUÉ ROCHE. Néstor Villanueva fue ampayado por los urracos de Magaly Medina disfrutando su ‘vida de soltero’ en Chancay, donde aparece tomando con sus amigos y con una misteriosa jovencita.

Según Magaly Tv La Firme, el aún esposo de Florcita Polo acudió a una discoteca en su ciudada natal con varios acompañantes y una joven que respondería al nombre de Adriana Valencia, una admiradora del cantante.

Pero esa no sería la primera vez que juerguea con la misteriosa mujer. La urraca también mostró imágenes del martes 14 de diciembre, un día antes del cumpleaños de Néstor. Allí se le ve tomando en plena calle con la misma joven.

FLORCITA REACCIONA

Al ser consultada por los reporteros de Magaly Medina, Florcita Polo se mostró desconcertada pues no sabía que Néstor Villanueva había estado divirtiéndose con amigos. “No sé nada de eso, yo estoy enfocada en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijos, no sé más. Si tienen algo que mostrar muéstrenlo, yo estoy tranquila. Sé que ha estado en provincia con mis hijos porque hablamos por ellos, pero no sabía nada de esto, no puedo decir más”, dijo la hija de Susy Díaz.

NÉSTOR NIEGA A SU AMIGA

Por su parte, su todavía esposo aseguró que no tiene una relación sentimental con la joven con la que fue captado, pero reconoció que Flor Polo no la conoce. “Somos amigos, ahí han habido amigos cantantes porque el miércoles fue mi cumpleaños. Flor sabe, pero no la conoce, ya habrá momento de aclarar las cosas”, dijo el cantante.

Néstor Villanueva aseguró que no mantiene una relación con Adriana Valencia. Por su parte, Florcita Polo aseguró que no sabía nada del ampay.

