Florcita Polo y Néstor Villanueva superaron los problemas y están muy unidos [FOTOS]

Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva, luego de superar momentos difíciles en su matrimonio, se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio y han consolidado su relación con la llegada de su segundo hijo, Estefano. Ahora ellos, llenos de ese amor, caracterizaron a la Sagrada Familia.



Flor, ¿qué representa para ti la Navidad?

Es unión, amor y, sobre todo, paz. En nuestro caso, esta Nochebuena será especial porque tenemos un nuevo integrante, mi pequeño Estefano.



¿Suelen armar el nacimiento?

Claro. La Navidad es una fiesta y el más ilusionado es Adrianito (su hijo mayor). Él y su papá armaron el árbol, decoraron la casa y el nacimiento. Estos detalles para nosotros son importantes porque queremos que él y su hermanito, en unos años, recuerden con cariño todo esto.



Ustedes han superado grandes problemas...

Sí, ha sido un trabajo lleno de amor y mucho esfuerzo, ahora estamos juntos y unidos.



¿Dónde estarán a las doce de la noche?

Con mi papito (Augusto Polo Campos) como todos los años. Quizá también con mi mamá (Susy Díaz) y mis hermanos, en la casa de él.



¿Preparan alguna cena en especial?

Cada uno lleva algo y hacemos un compartir, pero muy aparte de lo que podemos tener o no, creo que lo más importante es estar unidos.



¿Cuál es tu mensaje en esta fecha?

Si estás peleado con alguien, olvida los rencores y perdona, así tu corazón tendrá paz.

NÉSTOR: TRABAJO DURO POR MIS HIJOS

¿Te gustó la idea de hacer un nacimiento con tu familia?

Estoy agradecido por escogernos para hacer este nacimiento en vivo, estoy orgulloso, pues esto significa mucho para mí.



¿Por qué?

Porque me siento bendecido por la familia que tengo.



¿Cómo fueron tus navidades en la infancia?

Difíciles y tristes. En mi caso no había para el panetón o el chocolate, así que se reemplazaba con el té con pan con pollo o arroz con huevo frito, pero no me siento mal, porque lo bonito era que siempre estuvimos unidos, por eso trabajo duro par que no les falte nada a mis hijos.



¿Qué proyectos para el 2018?

Continuar laborando y quiero que mi familia siga creciendo. Si viene la mujercita, encantado.