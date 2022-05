Florcita Polo dejó en claro que no espera recibir la herencia de su madre Susy Díaz porque ella trabaja para solventar sus gastos y lo de sus hijos. En medio de la polémica que vive con Néstor Villanueva, la animadora resaltó también que ya aprendió de los errores.

“ No, para nada, yo trabajo todos los días para seguir sacando adelante a mis hijos, no necesito nada . Ella me enseñó a que todo lo que uno se saca trabajando día a día es para sus cosas y no para ver cosas de otras personas, yo trabajo para mí, para mis hijos”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

De esta manera, Florcita Polo contestó directamente a su madre quien, en recientes declaraciones, le aseguró que su única hija jamás estará desamparada.

“ Yo trabajo duro todos los días, hasta fin de semana trabajo y bueno hay que aprovecharlo... Trabajando con más marcas, feliz y contenta porque a pesar de las cosas que pasan he seguido saliendo adelante, es lo más importante. A Flor la quieren ver renacer como el ave fénix y así está, ya aprendí de los errores, ahora solo escucharán cosas que me hacen feliz a mí”, puntualizó.

Flor Polo quiere viajar con Susy Díaz

¿QUÉ DIJO SUSY DÍAZ SOBRE SU HERENCIA?

Durante su presentación en el programa ‘América Hoy’ días atrás, Susy Díaz señaló que no piensa entregarla a su hija Florcita Polo un anticipo de su herencia. Sin embargo, sostuvo que podría darle un patrimonio siempre y cuando esté divorciada de Néstor Villanueva.

“ Yo le dije a Flor: ‘Las cosas son así, no estés mirando mis cosas porque (la) plata se va fácil’. Primero que se divorcie ”, remarcó.