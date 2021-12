Susy Díaz contó que Florcita y Néstor Villanueva no pasaron Navidad juntos, y que siempre apoyará las decisiones que tome su hija respecto a su matrimonio.

Susy, ¿cómo pasaste la Navidad?

Muy bonito. La pasé con Florcita y mi nieto Estefano porque él es más pegado a mí, y Adrianito estuvo con su papá (Néstor) en Chancay.

Muchos pensaron que Florcita y Néstor se iban a reconciliar, pero eso se ve distante tras el ampay de tu yerno, ¿qué opinas?

Sí, pues. Te cuento que ayer Adriano llamó por videollamada a su mamá para saludarla por la Navidad y le pasó el teléfono a la hermana de Néstor y su mamá, y yo grité: ¡Provecho con la del ampay!, y cortaron la llamada.

¿Crees que habrá reconciliación?

Yo no puedo decidir por mi hija, no sé qué es lo que está pasando por su cabeza, solo me queda apoyarla en lo que decida.

¿Cómo está ella?

Bien, la veo tranquila, feliz y contenta. Tenía trabajo para Año Nuevo, pero como han prohibido los eventos, no sabemos si ahora viajará a Pucallpa.

¿Crees que Néstor esté haciendo bien las cosas?

Tengo 58 años y el doctor me ha dicho que me enfoque en mí, cada uno escoge lo que se merece.

¿Qué planes tienes para recibir el 2022?

La voy a pasar en Lima, haciendo mi cábala del ‘chuculún’ y ‘perreo’ para que me vaya bien todo el año. Además, a las doce de la noche rezaré al universo cósmico para agradecerle que estoy bien de salud y pediré mis deseos.