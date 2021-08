LUCE IRRECONOCIBLE. El cambio físico de Florcita Polo es evidente gracias a las varias cirugías que se ha aplicado. El programa ‘América Hoy’ reveló el monto que habría invertido la hija de Susy Díaz en el quirófano para lograr una figura de infarto.

La popular Florcita se habría aumentado los senos y también una liposucción, arreglándose también la nariz y parte de la sonrisa. David Ruiz, médico especialista, sostuvo que la polémica Flor habría pasado por diferentes procedimientos.

Florcita Polo y su ‘ayudita’ mágica: habría invertido más de 125 mil soles en varios retoquitos

“Le ha ido mejor que su mamá porque con el tiempo ella no se ve mejor”, dijo el médico, quien reveló que el bótox habría costado 750 soles, la bichectomía 6 mil soles, la rinoplastía (por partida doble) 16 mil soles, mientras que la lipo papada 7 mil.

Las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Melissa Paredes comentaron el radical cambio de Florcita en el transcurso de los años.

“125 mil 750 nuevos soles se habría gastado Flor Polo Díaz en ser la mujer divina y regia que es hoy día, es mucha plata”, reiteró la popular ‘retoquitos’. Tras ello, el popular ‘Giselo’ no dudó en incomodar a sus compañeras de América Hoy al decir indirectamente que ellas también se han hecho operaciones.

FLORCITA FUE OPERADA POR TUMOR EN EL PECHO

Florcita Polo contó que está fuera de peligro, luego de ser intervenida quirúrgicamente porque le encontraron un bulto en el pecho.

“Si no me operaban, el bulto podría crecer y tuvieron que sacarme el implante de mamas, pero gracias a Dios todo salió bien, mi mamá siempre estuvo a mi lado, solo he bajado un poco de peso”, explicó.