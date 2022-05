Florcita Polo se presentó en el programa ‘América Hoy’ para exhortar al padre de sus hijos, Néstor Villanueva, que se presente a las citas de conciliación que tienen ambos por el bienestar de sus dos hijos tras su separación.

“No sé por qué habrá hablado del tema de las herencias, pero si yo estoy acá es por el tema de que quiero conciliar y que lo haga por favor, por el bien de mis hijos. Tengo trabajar ”, dijo.

Sin embargo, la hija de Susy Díaz respondió a la pregunta de Christian Domínguez sobre el dinero que envía Néstor Villanueva para sus hijos.

“En el documento de conciliación está todo (montos, visitas y más), pero eso no voy a comentar nada. Sin embargo, si ustedes quieren saber quién corre con los gastos ahorita, soy yo, yo me estoy sacando la mugre y no descanso por darle todo a mis hijos, pero ya me da cólera ”, puntualizó.

Flor asegura correr con los gastos de sus hijos.

NÉSTOR VILLANUEVA SOLO LE PASA 100 SOLES

Ante la pregunta de Brunella Horna respecto a la mensualidad que le pasa Néstor Villanueva, Florcita Polo terminó por aceptar el mínimo monto que le da el cumbiambero por sus dos hijos.

“No sé cómo salió, no quería que salga, pero ¿tú crees que dos niños van a vivir con 100 soles semanales? Mis hijos están en colegio particular, es por eso que tengo una doble responsabilidad, y los niños gastan a diario, no es fácil ”, remarcó.