Flor Polo Díaz disfruta su soltería y no niega los gustos que tiene por algunos personajes de la farándula y el deporte. En este caso, aprovechó los minutos que tuvo en el programa ‘D’Mañana’ y habló acerca de Jefferson Farfán.

Después de realizar una candente sesión de fotos, habló sobre su situación sentimental y el momento por el que pasa ahora que está soltera. Además, se refirió al triunfo de Alianza Lima como bicampeón de la Liga 1 y sorprendió a los conductores por sus halagos hacia la ‘Foquita’.

“Es guapo Jefferson Farfán, no te voy a mentir”, dijo Florcita, pero dejo en claro que no saldría con el futbolista, a pesar del piropo que le dio . “No, por el momento no, ninguno. Es guapo, pero no” , indicó.

Florcita descarta llevar terapia de padres con Néstor Villanueva

La hija de Susy Díaz también reveló que en un momento de desesperación visitó la tumba de su padre, el fallecido Augusto Polo Campos, algo que le dio fuerzas para sobrellevar su separación

Además, dejó en claro que desea lo mejor para Néstor: “Es el papá de mis hijos, le deseo lo mejor, espero que en un momento sea feliz. Se lo merece. Fue bastante complicado que hasta fui a ver a mi papá al cementerio, al final eso me dio mucha tranquilidad”, expresó

Por último, Karla Tarazona le preguntó si le gustaría llevar terapia de padres con su expareja para el bienestar de sus hijos, a los que Florcita respondió: ”Podría ser, pero no estoy preparada”.

